Tutti gli autori del Festivaletteratura

Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, Rita Elvira Adamo, Michele Ainis, Marianna Albini,YenifferLilibell Aliaga Chávez, Lorenzo Alunni, Haidar al-Ghazali, Niccolò Ammaniti, Mario Andreose, Antigone,Nathacha Appanah, Federico Appel, Maria Arabagì, Marco Archetti, Chiara Armellini, Simon Armitage, BrunoArpaia, Lina Attalah, Maria Attanasio, EmanueleAtturo, Tullio Avoledo,Marta Bacigalupo, Francesca Ballarini, Eva Baltasar,Banda Città di Mantova,Alessandro Barbero, StefanoBartezzaghi, Marco Bartoli, Agnese Baruzzi, Erika Barzoni, Dario Bassani, Roberto Battiston, Carlo Marco Belfanti,Cristina Bellemo, Marco Belpoliti, Fabrizio Bentivoglio, Maria Matilde Luisa Benzoni, Tim Berners-Lee, MaurizioBertolotti, Giovanni Bietti, Alice Bigli, Susanna Binelli, Cleo Bissong, Simonetta Bitasi, Majid Bita, Stefano Bottero,Giacomo Bottos, Jean Boucault e Johnny Rasse, Houria Bouteldja, James Bradburne, Francesco Brancati, NatashaBrown, Samantha Bruzzone, Federico Buffa,Annarosa Buttarelli,Ilenia Caito, Giovanna Calvenzi, Giulia Calvi, Annalisa Camilli, Federico Campagna, Laura Cangemi, LucioCaracciolo, Luigi Caracciolo, Paola Caridi, Francesco “Kento” Carlo, Marco Caronna, Caterina Carradori, EmmanuelCarrère, Eleonora Caruso, Lorenzo Casadei, Maurizio Casiraghi, Cristina Cassar Scalia, Manlio Castagna, AlessandraCastellazzi, Eugenio Cau, Ermanno Cavazzoni, Gino Cecchettin, Sara Cerneaz, Pierre Charbonnier, Luigi Chiarella,Nicola Cinquetti, Massimo Cirri, Judith Clark, Chiara Codecà, Annie Cohen-Solal, Giovanni Colaneri, TizianoColombi, Silvia Contarini, Valeria Corciolani, Spartaco Cortesi, Francesco Costa, Lella Costa, Pino Costalunga,Massimo Cracco, Luca Crovi,Claudia Dainotti, Martina Dal Cengio, Luigi Dal Cin, Anne-Claire Defossez, Matteo De Giuli, Michele DeLucchi, Katia De Marco, Silvia Demozzi, Dente, Mario Desiati, Anna Dietzel, Lidija Dimkovska, Duo/Atelier Super-Grotesque, Claudia Durastanti, Geoff Dyer,Christian Elia, Mathias Énard, Equipaggio della Tanimar, Wendy Erskine, Euro Nettuno, Irene Fabbri, AdaFacchini, Grace Fainelli, Federico Faloppa, Salvatore Falzone, Lorenzo Fantoni, Didier Fassin, Fabio Federici,Veronica Fernandes, Dario Ferrari, Francesca Ferrari, Davide Ferrario, Laura Ferreri, Giovanni Lindo Ferretti,Edgarda Ferri, Daniele e Tania Fior, Peter Florence, Valentina Fornelli, Fabio Franzin,Carlo Mazza Galanti, Vittorio Gallese, Carlo Galli, Carmen Gallo, Nicola Gardini, Moris Gasparri, SandroGerbi, Amitav Ghosh, Adam Gidwitz, Luca Giommoni, Enrico Giovannini, Laura Grandi, Konstantin Grcic, ArminGreder, Christian Greco, Giorgia Grilli, Filomena Grimaldi, Yaryna Grusha, Luigi Guarnieri, Olivier Guez, Alberto“Bebo” Guidetti,Espérance Hakuzwimana, Isabella Hammad, Johan Harstad, Siri Hustvedt,Pina Irace,Ruska Jorjoliani,Theodor Kallifatides, Jana Karšaiová, Kim Bo-young, Felicia Kingsley,L.Y.R., La Compagnia della lettura, Caitriona Lally, Ian Leslie, Vincenzo Latronico, Silvia Lazzaris, CarlottaLega, Luciana Littizzetto, Michele Lodone, Fabrizio Lombardo, Sarah Lubala, Carlo Lucarelli, Nicola Lucchi, LudovicaLugli, Fabrizio Luisi,Camillo Magni, Marco Magnone, Valerio Magrelli, Alessio Malcevschi, Sepp Mall, Marco Malvaldi,Francesca Mannocchi, Antonio Manzini, Federica Manzon, Gino Marchitelli, Neri Marcorè, Beatrice Masini, ValerioMattioli, Carlo Mazza Galanti, Melania G. Mazzucco, Andrea Membretti, Silvia Mengali, Annalisa Metta, Ezio Micelli, Francesca Mignemi, Lorenzo Mirandola, Elisabetta Mitrovic, Luca Molinari, Marina Montesano, AntonioMontefusco, Lorrie Moore, Attilio Motta, Motus, Angelo Mozzillo,Franco Nasi, Dutch Nazari, NicoNote, Mikael Niemi, Marino Niola, Emma Nolde,Helen Oyeyemi,Davide Panizza, Andrea Pareschi, Luca Pareschi, Adriana Parrella, Giuseppe Pastore, Marta Paterlini,Gisèle Pelicot, Daniel Pennac, Nicola Perullo, Mauro Pescio, Gergely Péterfy, Elena Petrassi, Sandra Petrignani, RitaPetruccioli, Giovanna Pezzetta, Simone Pieranni, Telmo Pievani, Gian Piero Piretto, Valentina Pisanty, BiancaPitzorno, Nicolò Porcelluzzi, Chiara Portesine, Piergiorgio Pulixi,Pilar Quintana,Samy Ramos, Anna Ravelli, Elsa Riccadonna, Silvia Righi, Paola Rivetti, Gabriele Romagnoli, Alec Ross, IlariaRossetti, Michele Rossi, Ruggge, Stefano Rulli, Emilio Russo,Maria Silvia Sacchi, Paolo Sachet, Sadagari, Vera Salton, Vincenzo Satta, Luca Savarino, Alessandra Scali,Stefano Scansani, Luca Scarlini, Igiaba Scego, Giulia Scomazzon, Sentieri Selvaggi, Diletta Sereni, Daniele Serra,Francesca Seravalle, Beppe Severgnini, Elisabetta Sgarbi, Maria Francesca Silvestre, Giulia Sissa, Manuela Soldi,Flavio Sorrentino, Marco Sozzi, Riccardo Staglianò, Pajtim Statovci, Ema Stefanovska, Douglas Stuart, Sualzo, DavidSzalay,Mariarosaria Taddeo, Pier Mauro Tamburini, Ece Temelkuran, Enrico Terrinoni, Giacomo Todeschini,Bruno Tognolini, Elisabetta Tola, Maurizio Torchio, Alice Torreggiani, Nicole Trevisan, Enrico Trevisiol, Hervé Tullet,Ilaria Tuti,Luca Ughetti, Georgiana Ursache, Nadeesha Uyangoda,Federico Valacchi, Patrizia Valduga, Chiara Valerio, Silvia Vecchini, Sandro Veronesi, Paola Viganò, HélèneVignal, Valentina Vignali, Paolo Vineis, Marina Viola, Matei Vișniec, Lucia Visonà, Alessandro Volpi,Eyal Weizman, Irvine Welsh, Gabriela Wiener, Tommy Wieringa, Wu Ming 1, Andrea Wulf, WunderTandem, Louisa Young, Lea Ypi,Olimpia Zagnoli, Francesca Zoppei, Matteo Zuppi