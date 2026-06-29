Il Piemonte del gusto torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Piemonte torna protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il più importante appuntamento B2B del Nord America dedicato al mondo food & beverage. Fino al 30 giugno, una delegazione di 17 aziende piemontesi, tra grandi imprese, aziende presenti attraverso i propri partner commerciali negli Stati Uniti e imprese aderenti al Progetto Integrato di Filiera (PIF) Agroalimentare, porta oltreoceano qualità, innovazione e tradizione del territorio, confermando una presenza ormai consolidata alla manifestazione, a cui la regione partecipa da 11 edizioni. La partecipazione delle imprese aderenti al PIF “Agroalimentare” è organizzata da Ceipiemonte nell’ambito delle attività promosse da Regione Piemonte e finanziate dal PR FESR 2021-2027.

La delegazione piemontese è guidata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni, a sottolineare il valore strategico della manifestazione e l’attenzione della Regione verso il mercato statunitense, primo sbocco extraeuropeo per l’agroalimentare piemontese.

Il Summer Fancy Food Show rappresenta un’opportunità strategica per raccontare il Piemonte come terra di eccellenze agroalimentari e territorio attrattivo per investimenti. Un mix che continua a conquistare il mercato statunitense, sempre più interessato alla qualità dei prodotti del territorio e alle opportunità di business legate al comparto food & beverage.

“E’ importante esserci perchè di tutto l’export del food che dall’Italia va negli Stati Uniti, il 10% è food piemontese – ha detto Cirio -. E’ un giro d’affari che per la nostra regione vale più di 700 milioni di euro all’anno. L’obiettivo è arrivare al miliardo, perchè il popolo americano ama i prodotti italiani, ama i prodotti piemontesi e questa che è la più grande fiera che si tiene a New York, che è il cuore del mondo e che è legata al food, deve vedere così come è il Piemonte protagonista”. Secondo Cirio “il vino è sicuramente la grande forza del nostro Piemonte, ma non soltanto, perchè noi riusciamo a vendere tutto quello che è il patrimonio di formaggi, carni, tartufi e anche di castagne. Qui noi veniamo a presentare un grande evento legato al marrone, legato a Cuneo che acquisisce sempre di più fama internazionale”.

Per l’assessore Bongioanni “questo è uno dei nostri mercati di riferimento, al netto dei dazi che sicuramente condizionano questa fase di situazioni geopolitiche un pò confuse. Ma la filiera agroalimentare del Piemonte, che è la prima di Italia con il 20% dei prodotti di origine, con le 60 denominazioni di vini, sulla piattaforma degli Stati Uniti, in particolare del Fancy Food, trova uno dei suoi ponti commerciali più importanti. Sicuramente – aggiunge – noi stiamo diversificando i mercati, stiamo cercando nuove piattaforme commerciali, presentandoci con prodotti declinati per quei mercati, ma la piattaforma newyorkese, il Fancy Food e gli Stati Uniti restano ancora oggi comunque il mercato di riferimento. Siamo qui con le nostre eccellenze, coi grandi vini, con la carne di bovina piemontese, col riso, coi formaggi di origine, con la nostra tonda gentile, la nocciola più buona del mondo. Ma in questi giorni e domani al consolato italiano presenteremo la castagna. Siamo grandi esportatori di castagne negli Stati Uniti, una storia antica che oggi trova ancora dei riferimenti importanti. Anche le degustazioni avranno come tema la castagna e domani presenteremo al consolato la fiera internazionale del Marrone di Curio”.

“Per la prima volta abbiamo coinvolto tutti i player piemontesi presenti alla manifestazione, in un percorso coordinato volto a valorizzare e far conoscere più ampiamente la nostra offerta agroalimentare – sottolinea il direttore Generale di Ceipiemonte Stefano Nigro – Il Summer Fancy Food rappresenta per noi molto più di una presenza fieristica. E’ un’occasione per costruire relazioni e generare nuove opportunità che Ceipiemonte continuerà a sviluppare nei prossimi mesi, sia attraverso le attività dei Progetti Integrati di Filiera sia nell’ambito dell’attrazione degli investimenti esteri”.

– foto xo9/Italpress –

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