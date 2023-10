Razzi lanciati da Gaza contro Israele, al via scontri

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ partito questa mattina un lancio di razzi e missili da parte dell’ala militare di Hamas a Gaza verso Israele. Si tratta dell’inizio di un nuovo conflitto.Hamas stesso ha rivendicato l’attacco. I missili hanno raggiunto anche Tel Aviv. Ameno quattro i morti, tra cui una donna, mentre i feriti sono una quindicina. I combattenti palestinesi sono riusciti a sfondare i confini che delimitano la Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha dichiarato “lo stato di allerta di guerra”.

“Il governo italiano – si legge in una nota di Palazzo Chigi – segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi”.

