Rugby serie A Elite – Viadana, fatti valere! Si va a Padova per la prima partita di campionato

Viadana Scatta oggi, con i primi due incontri della prima giornata, la stagione 2023/24 del Campionato di Serie A Elite maschile, che nel fine settimana del 25/26 maggio 2024 assegnerà a Parma il 93esimo titolo di campione d’Italia. Oggi alle 15.30 scendono in campo a Roma Fiamme Oro e Valorugby Emilia, mentre a Padova i vice campioni in carica del Petrarca ricevono al “Memo Geremia” il Rugby Viadana. Si prosegue poi domani con gli altri due incontri: Mogliano Veneto-Colorno alle 15.30; alle 19 il match tra i campioni in carica della Femi-CZ Rovigo e la Sitav Lyons Piacenza al “Mario Battaglini”. La neo promossa Rangers Vicenza dovrà attendere il secondo turno (14/15 ottobre) per fare il proprio debutto nella massima divisione maschile (contro le Fiamme Oro). Tutti gli incontri del week-end saranno disponibili in live streaming su Dazn; telecamere accese di Rai Sport per il match che chiude il primo turno, Rovigo-Lyons.

Inizia dunque da Padova il cammino del Rugby Viadana nella Serie A Elite. Dopo le tre amichevoli giocate contro Monferrato, Cus Torino e Valorugby, è tempo di mostrare i frutti del lavoro svolto in pre-season. La formazione scelta da coach Gilberto Pavan è il giusto mix tra volti conosciuti e nuovi innesti: partendo dalla prima linea incontriamo Fiorentini e Oubiña con Luccardi tallonatore; in seconda linea l’ormai indissolubile coppia formata da Schinchirimini e Mannucci, mentre la terza sarà formata da Boschetti, Locatelli e Catalano a numero 8. La linea mediana è formata da Gregorio e Madero a cui è affidata la cabina di regia, all’ala troviamo Crea e Ciofani, mentre la coppia di centri è formata da Jannelli, a cui è affidata anche la fascia di capitano, e Morosini. Completa la formazione Sauze con la maglia numero 15.

E’ una rosa molto giovane, quella del Viadana, con un’età media di circa 25 anni, che dovrà dimostrare maturità e solidità contro una delle squadre più competitive del campionato. «Non vediamo l’ora di cominciare la nuova stagione – commenta emozionato capitan Jannelli -. Arriviamo a Padova, in casa di un avversario ostico, consapevoli di chi siamo e di quello che possiamo fare. Una prima super opportunità per fare vedere il lavoro fatto durante queste settimane di pre-stagione. Personalmente mi sento molto onorato della fiducia che mi è stata data, alla mia terza stagione con il Rugby Viadana poter ricoprire il ruolo di capitano mi lascia senza parole. Cercherò di svolgerlo al meglio in modo da essere d’aiuto ai miei compagni».