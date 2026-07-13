Bloccati dopo il tentato furto all’Ipertosano: sequestrati anche attrezzi da scasso

CURTATONE – Due uomini, un 36enne di origine nigeriana domiciliato a Mantova e un 46enne del Burkina Faso senza fissa dimora, sono stati denunciati dai Carabinieri di Curtatone con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L’intervento è scattato dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza del supermercato Ipertosano di via Parri, dove i due avrebbero tentato di uscire senza pagare merce per un valore di circa 285 euro, nascosta negli zaini. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato una tronchesina e un paio di forbici da potatura, ritenuti strumenti idonei allo scasso e al taglio delle placche antitaccheggio. Nel portafogli del 36enne sono stati inoltre trovati 0,62 grammi di hashish: oltre alla denuncia, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Mantova per detenzione di stupefacenti a uso personale.