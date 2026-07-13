Da una lite familiare all’arresto: in casa oltre 300 grammi di hashish

MOGLIA – Intervento dei Carabinieri per una lite familiare che si trasforma in un’operazione antidroga. L’11 luglio i militari della Compagnia di Gonzaga, con il supporto della Stazione di Quistello, hanno arrestato un 20enne italiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrati nell’abitazione per sedare un diverbio con lo zio convivente, i Carabinieri hanno avvertito un forte odore di hashish provenire dalla camera del giovane, che ha consegnato spontaneamente un primo involucro con circa 20 grammi di droga. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di altri tre panetti di hashish, per un totale di oltre 326 grammi, oltre a bilancino di precisione, bustine per il confezionamento, un taglierino e appunti ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Il 20enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.