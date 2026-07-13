Fototrappola svela movimenti sospetti: arrestato 28enne per spaccio di cocaina

SERMIDE E FELONCA – I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, con il supporto della Stazione di Felonica Po e della Polizia Locale di Sermide, hanno arrestato un 28enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, accusato in ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni su strani incontri in una piazzola di sosta a Sermide, dove l’uomo avrebbe effettuato rapidi scambi con diversi automobilisti. Durante un appostamento, i militari hanno sorpreso una presunta cessione di cocaina e hanno bloccato sia l’acquirente, trovato con una dose, sia il 28enne, fermato poco dopo a Borgofranco sul Po. Nella sua auto sono stati trovati 1.040 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio. Il denaro è stato sequestrato e l’uomo è stato condotto in carcere a Mantova in attesa dell’udienza di convalida.