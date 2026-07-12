Calcio Serie B – Il Mantova si rimette in moto tra novità, certezze e addii

MANTOVA Sinergy Center, ore 10. Con i test fisici scatta oggi la stagione 2026-27 del Mantova. Tutti invitati: i cancelli del centro sportivo di Borgochiesanuova saranno infatti aperti ai tifosi. Che, con ogni probabilità, risponderanno in massa. Un po’ per curiosità e un po’ per riservare ai giocatori biancorossi il tradizionale e beneaugurante applauso di inizio annata. Il Mantova si affaccia al suo terzo campionato consecutivo di Serie B (alzi la mano chi l’avrebbe detto quattro anni fa), con l’obiettivo di mantenere la categoria e consolidare la società. È la cosiddetta “fase 2” prevista dal presidente Filippo Piccoli nel disegnare il percorso del club. Si riparte da Francesco Modesto, artefice della salvezza dello scorso campionato e rivestito di un ruolo ancor più ampio del semplice allenatore. Con lui il nuovo ds Fabio Brutti, che in queste settimane non si è risparmiato nella campagna acquisti.

L’organico non è ancora al completo, mancano 3-4 elementi. Tra questi, dice Brutti, «la ciliegina sulla torta», che sarà un attaccante (ma in tempi non brevi). Domani si aggregherà anche l’ultimo colpo di mercato: Federico Ceccherini, esperto difensore (classe 1992) con alle spalle 230 partite in Serie A, 110 in B e una stagione in Turchia, ex Livorno, Crotone, Fiorentina, Verona e Cremonese. Era già stato nel mirino del Mantova lo scorso gennaio. Oggi si sottoporrà alle visite mediche, come il centrocampista Lorenzo Ignacchiti, proveniente dall’Empoli.

Ma tanti volti nuovi i tifosi potranno ammirare già da oggi. In rigoroso ordine di ruolo: il secondo portiere Gemello; il difensore Tomasevic; i centrocampisti Keita e Vesentini; gli attaccanti Gliozzi, Chinetti, Cajazzo, Spinaccè. Toccherà ai più esperti accoglierli e farli ambientare al meglio: da Bardi a Cella, da Castellini a Maggioni, passando per Meroni, Paoletti, Wieser, Ruocco, Bragantini. Ci sarà anche Trimboli ma non si sa fino a quando, visto che è destinato a lasciare il Mantova (si attende l’offerta giusta che accontenti lui e l’Acm). Non rivedremo giocatori che, pur sotto contratto, sono già da ora considerati fuori dal progetto: Mancuso, Mensah, Fiori, Falletti, Artioli, Majer e Fedel. Fuori causa anche l’infortunato Radaelli. Il gruppo sarà rimpolpato da qualche elemento della Primavera: i portieri Pennacchioni e Bencini, il difensore Ambroso, il centrocampista Ndrecka e l’attaccante esterno Banna. L’attesa è finita, si parte.