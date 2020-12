Casi covid alla Rsa di Gonzaga: 18 pazienti e 4 operatori sanitari positivi

GONZAGA – Un’altra casa di riposo della nostra provincia colpita dal contagio da Covid-19: nella giornata di ieri un comunicato del presidente del Cda della Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga, Arrigo Giovannini, spiegava che «a seguito degli screening eseguiti sia sulle persone ricoverate in Struttura (rsa e cure intermedie) che sul personale, sono emersi 17 casi di positività al Covid-19 tra i ricoverati (su un totale di 57) e quattro casi tra il personale (su un totale di 78). I casi si presentano al momento asintomatici o paucisintomatici (con sintomi lievi) e i famigliari sono stati tutti avvertiti; ogni variazione delle condizioni cliniche sarà tempestivamente comunicata ai famigliari dai medici di reparto. Sono state adottate, su indicazione di Ats Val Padana, le procedure volte alla limitazione del contagio e sono stati sospesi tutti i nuovi ricoveri programmati. La situazione, in evoluzione, è costantemente monitorata sotto l’aspetto clinico e, quando necessario, mediante esecuzione ripetuta di tamponi».

Al momento, comunque, all’interno della Rsa, vige un clima di massima attenzione ma anche di razionale gestione dell’emergenza: i quattro infermieri sono già in isolamento fiduciario e per i diciotto ospiti contagiati si è disposto di isolarli al primo piano della struttura. Non sarà quindi necessario disporre dei trasferimenti di pazientio in altre strutture.