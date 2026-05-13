Elezioni 2026, giovedì i giovani protagonisti del confronto a Viadana

VIADANA Domani, giovedì 14 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20:00, presso la Sala Civica di Viadana (Via Manzoni, 11 Galleria Virgilio), si terrà un incontro-dibattito dal titolo “Viadana, spazio ai giovani”.

All’incontro, moderato da giornalisti de “la Voce di Mantova”, sarà presente il professor Francesco Gerardi che analizzerà le questioni riguardanti il mondo dei giovani sul territorio.

Al tavolo sono stati invitati anche i candidati consiglieri under 30 delle varie liste presenti alla tornata elettorale (24-25 maggio 2026) per l’elezione del sindaco di Viadana.

Sarà l’occasione per analizzare problematiche e tematiche sul ruolo dei giovani sia in ambito sociale che amministrativo. La cittadinanza è invitata a partecipare.