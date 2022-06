Pensionato di Asola, 70enne: ma è un pusher

ASOLA – Di certo non si può dire che coltivasse gli hobby e i passatempi tipici di un pensionato. Nonostante i 70 anni suonati già da un po’ di tempo, infatti, era ancora in piena attività: in ogni caso almeno fino a prima di finire arrestato dai carabinieri della stazione di Asola, che una manciata di giorni fa gli hanno trovato in auto 60 grammi di cocaina pura pronta per essere eventualmente tagliata e immessa sul mercato degli stupefacenti.

L’operazione con conseguente arresto è scattata martedì 14 giugno, quando i militari asolani hanno fermato l’anziano, nei confronti del quale già da un po’ avevano avviato delle indagini coordinate dalla Procura di Mantova. Il sospetto infatti era che l’uomo, pensionato e fino a questo momento incensurato, fosse dedito all’attività di spaccio di stupefacenti. E martedì, durante un controllo stradale, i Cc hanno avuto modo di confermare i propri sospetti. Fermato in centro alla cittadina dell’Alto Mantovano, l’ultra 70enne è infatti stato perquisito e insieme a lui anche la propria auto. A bordo i militari hanno trovato 60 grammi di cocaina pronta per essere smerciata oltre a denaro in contanti e al materiale necessario per il confezionamento e la vendita della droga. Il quantitativo di cocaina trovato a carico dell’anziano, se immesso sul mercato dopo essere stato opportunamente tagliato, avrebbe potuto fruttare circa 8mila euro.

L’uomo, celibe ed evidentemente dedito all’attività di spaccio di stupefacenti in quantitativi piuttosto importanti, è stato quindi portato in caserma e alla fine arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura nel frattempo ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto nei confronti dell’ultra 70enne pusher.