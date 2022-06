Gruppo Canoe a Viadan, un magazzino nello stabile dismesso di via Al Ponte

VIADANA – A seguito della richiesta, avanzata dal gruppo Canoe di Viadana, che domandava all’amministrazione comunale la possibilità di utilizzare e gestire uno spazio maggiore, oltre a quello già disposto in via Al Ponte, il Comune, nella serata di giovedì, ha approvato la delibera che riconosce all’associazione sportiva l’impiego di un altro immobile situato nella stessa strada al fine di tramutare l’area in un magazzino utile al deposito di materiali sportivi e riqualificare la zona ormai lasciata a se stessa da diverso tempo.

Nel dettaglio, la domanda presentava le seguenti disposizioni: «Premesso che il gruppo Canoe ha in concessione d’uso l’area e gli immobili siti in via Al Ponte nei pressi dell’attracco fluviale, – scriveva nel documento di richiesta, il presidente Massimo Racchelli – che per consentire l’attività sportiva, agonistica e manutentiva dei luoghi, l’Asd necessita di maggiori spazi in cui depositare le attrezzature e che, nei pressi delle aree attualmente in concessione non è possibile ottenere ulteriori spazi coperti in cui allocare gli strumenti, siamo a richiedere l’utilizzo di un edificio al piano terra situato nella stessa strada. A questo proposito – continua la domanda -lo scrivente si farà carico di ripristinare il portone d’ingresso, di mantenere puliti ed efficienti i locali in concessione e di mantenere pulita l’area esterna nelle immediate vicinanze».

La risposta a tale esigenza non ha tardato ad arrivare, ed il sindaco di Viadana, Nicola Cavatorta insieme alla giunta ha approvato la richiesta con l’intento, oltre al sostegno nei confronti delle associazioni, di riqualificare l’area ormai abbandonata a se stessa da diverso tempo. «Con delibera di giunta, approvata ieri sera (giovedì ndr) abbiamo acconsentito alla richiesta del gruppo Canoe di Viadana. – afferma il primo cittadino – Gli spazi in questione sono collocati presso l’arena e saranno soggetti, nei prossimi mesi, a delle operazioni di riqualificazione, grazie all’ottenimento dei finanziamento derivanti dalla partecipazione al bando regionale di rigenerazione urbana. Il Comune pertanto, si riserva di poterne rientrare in possesso previo accordo con l’associazione sportiva». In tal senso l’amministrazione, nell’agosto scorso, aveva rinnovato al gruppo sportivo il contratto di concessione in uso, della durata di cinque anni, dell’edificio mobile e delle infrastrutture poste nella stessa area, già utilizzate dal ricevente, insieme ad un contributo economico di 3500 euro. L’obiettivo di questa e delle precedenti convenzioni, unitamente agli aiuti erogati, è pertanto -. come ribadisce il sindaco – quello di riqualificare l’area e prestarla ad associazioni ed iniziative per la comunità.