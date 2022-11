Scontro frontale tra un camion e un’auto a Santa Croce di Sermide e Felonica, muore un 34enne

SERMIDE E FELONICA – Un frontale tra un’automobilista e un camion è stata la causa della morte di un 34enne. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sera in località Santa Croce nel comune di Sermide Felonica. L’auto, una Mercedes, alla cui guida c’era il 34enne, per colpa del violento impatto, è finita in un fossato distrutta. Mentre l’autista del mezzo pesante che trasporta pollame, un 74enne, non avrebbe riportato gravi traumi. Sul posto, oltre i mezzi di soccorso del 118, i carabinieri.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO++