Basket serie A2 m – La Staff si arrende alla regina Pistoia

Pistoia La Staff Mantova perde per 83-58 al PalaCarrara contro la Giorgio Tesi Group Pistoia, la capolista del girone Rosso. Per gli Stings è un ritorno in campo amaro: dopo tre settimane di stop, i biancorossi reggono poco più di un quarto venendo superati dalle alte percentuali al tiro degli avversari (complice anche una difesa mantovana non sempre irreprensibile). A penalizzare la Staff è anche la brutta serata al tiro (41% da 2 punti e 28% da 3).

Giorgio Tesi Group Pistoia-Staff Mantova 83-58 (26-18, 20-11, 15-14, 22-15)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Copeland 19 (2/4, 4/10), Del Chiaro 13 (5/9, 1/1), Wheatle 12 (4/7, 1/2), Saccaggi 10 (3/6, 1/3), Varnado 8 (3/10, 0/3), Pollone 8 (1/2, 2/5), Della Rosa 8 (0/1, 2/3), Magro 5 (1/1, 0/0), Allinei ne, Metsla ne, Cemmi ne. Coach: Brienza.

Staff Mantova: Veronesi 12 (2/4, 2/8), Miles 10 (2/6, 1/2), Ross 7 (2/6, 1/5), Cortese 7 (1/2, 1/5), Janelidze 6 (1/3, 1/1), Calzavara 5 (2/5, 0/3), Thioune 4 (2/3, 0/0), Criconia 4 (2/3, 0/2), Palermo 3 (0/2, 1/2), Morgillo 0 (0/0, 0/0). Coach: Valli.

Note: Pistoia: tiri liberi 12 / 20 – Rimbalzi: 42 13 + 29 (Wheatle 11) – Assist: 16 (Della Rosa 5). Mantova: tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Ross 8) – Assist: 9 (Calzavara 4)