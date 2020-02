Un incontro sulla prescrizione a Casa Poli

MANTOVA Venerdì 14 febbraio, alle ore 18.00, presso la sala convegni dell’Hotel Casa Poli, in Mantova, C.so Garibaldi, n. 32, Italia Viva invita la cittadinanza tutta all’evento sull’attualissimo tema della “Prescrizione”.

Un “Processo senza fine” titola infatti l’evento organizzato dall’avv. Fabio Madella, insieme a Francesca Zaltieri, neo coordinatore territoriale di Italia Viva.

Ospite nonchè relatore dell’evento l’avv. Sergio GENOVESI, noto avvocato cassazionista del Foro di Mantova che illustrerà le criticità della riforma del Ministro Bonafede avente ad oggetto l’abolizione della prescrizione di tutti i reati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Italia Viva vuole così sensibilizzare i cittadini sul senso della battaglia che con lei l’intera avvocatura, il mondo accademico dei giuristi ma anche parte della magistratura stanno portando avanti in questi giorni affinchè questa norma venga perlomeno rinviata, si ritiene infatti che non sia questa la giustizia che meritano i cittadini, quella di immaginare come in futuro, un soggetto indagato, imputato per qualsiasi reato, anche colposo sia ben chiaro, lo rimanga per sempre.

Se gli impegni istituzionali lo permetteranno porteranno i loro saluti nel corso dell’evento la Ministra per le pari opportunità e Famiglia Elena BONETTI e l’on. Matteo COLANINNO.