Si schianta con la moto, muore ex prof di ginnastica di Moglia

MOGLIA – Uno schianto a bordo della propria moto con un’auto che finisce fuori strada e anche un’altra vettura coinvolta. Le comunità di Moglia e della vicina Rolo, in provincia di Reggio Emilia, piangono il 69enne

Giorgio Carrubba, che proprio a Moglia ha svolto la professione di docente di ginnastica alle scuole medie per decenni, incontrando e conoscendo nella propria carriera migliaia di ragazzi del paese.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo via Nazionale per Carpi, tra Ganaceto e Lesignana, entrambe frazioni di Modena. Per Carrubba non c’è stato nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi da parte del 118. Ora spetta alla polizia locale di Modena chiarire la dinamica dell’accaduto. La data dei funerali, che si svolgeranno a Rolo, non è ancora sata fissata e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Modena.

La notizia della morte di Carrubba ha iniziato a circolare a Moglia ieri mattina presto gettando nello sconforto decine e decine di persone, più o meno giovani, che Carrubba aveva conosciuto nella propria carriera di insegnante e nelle proprie attività di volontariato e nel sociale e in campo letterario. Definito da quanti lo conoscevano come una persona eccezionale e dalle doti davvero notevoli, era nato a Modica, in Sicilia, e viveva a Rolo, di cui era stato vicesindaco dal 2004 al 2014. Lascia due figli e tre nipoti.