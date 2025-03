Automobilismo – Cressoni chiude nella Top 10 la 12 Ore di Sebring

Sebring (Florida) Matteo Cressoni ottiene l’ottavo posto al termine della 12h Sebring, secondo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. Il pilota mantovano si distingue tra gli avvallamenti della leggendaria pista statunitense all’interno della selettiva categoria GTD PRO. La Porsche 992 GT3-R #20 Proton Competition, condivisa con l’esperto austriaco Richard Lietz e con Claudio Schiavoni, ha tentato in ogni modo di lottare per le prime posizioni. Purtroppo alcuni episodi come un contatto nei primi minuti con un’auto rivale, non hanno reso semplice una delle corse più impegnative della stagione. L’equipaggio italo-austriaco, assente a differenza delle altre squadre in occasione dei test che hanno preceduto l’evento per una concomitanza ad Abu Dhabi, ottiene comunque una valida Top10. «Gara difficilissima – afferma Cressoni – ma affascinante come sempre, Partiti P11, finita P8. Purtroppo durante tutto il weekend abbiamo lottato con un setup non ottimale e in gara ci mancava quel passo per permetterci di lottare per le posizioni di vertice. Purtroppo non aver fatto i test per la concomitanza con l’Asian Le Mans non ci ha permesso di colmare il gap. In ogni caso gran lavoro di tutto il team come sempre e dei miei compagni!».