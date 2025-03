Basket B Int. – Gli Stings sbancano Rubano Obiettivo play off più vicino

Rubano Un’altra entusiasmante vittoria in trasferta per gli Stings Mantova, che si impongono per 83-78 sul campo della Virtus Padova. Una partita combattuta, ma sempre condotta o dai biancorossi, che con questo successo si avvicinano sensibilmente all’obiettivo stagionale dei play-off. Squadra un po’ “molle” e qualche difficoltà nel terzo quarto, ma è stata brava a resistere e comunque è sempre stata avanti nel punteggio. Da applausi Verri con 20 punti, capitan Boudet con 19 e Lo con 18, protagonisti del successo. Biordi ha chiuso in doppia cifra con 11 punti. Il match si apre nel migliore dei modi per Mantova, grazie a due triple consecutive di Mustapha Lo. Sul finire del primo quarto, Biordi segna e chiude il parziale con gli Stings avanti. Nel secondo periodo, Boudet si scatena e diventa immarcabile per la difesa padovana, ma gli Stings faticano a contenere le offensive avversarie. Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus prova a riaprire la gara e al termine del terzo periodo, il vantaggio degli Stings è di cinque punti. Gli ultimi 10’ sono una vera battaglia. I biancorossi non si lasciano intimorire e trovano ossigeno con Miladinovic e Boudet, prima che Lo e Biordi, dalla lunetta, riportino gli Stings a distanza di sicurezza. Determinante ora la prossima gara contro Oderzo. «Padova non ci ha concesso nulla – afferma il presidente Angelo Pinzi -, squadra giovane che ha lottato per tutta la gara. Abbiamo sofferto, ma nel complesso prestazione buona. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Ci avviciniamo ai play off ma dobbiamo retare vigili. prossima gara con Oderzo. E’ la prima delle due gare a porte chiuse, da affrontare col miglior atteggiamento».