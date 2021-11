Basket Serie A2 maschile – Matteo Ferrara: “Vai Staff, sei da prima fascia”

MANTOVA Vittoria o sconfitta non devono più di tanto confondere le idee. La partita contro Cantù ha offerto parecchi spunti positivi alla Staff, che ha giocato assolutamente alla pari contro un’autentica corazzata, nonché favorita al salto di categoria. E questo va registrato indipendentemente dal tiro vincente di Johnson a pochi istanti dalla fine.

Premesso ciò, vien da chiedersi con che spirito abbiano ricominciato ad allenarsi i giocatori biancorossi. Da ciò che fa trapelare Matteo Ferrara, si capisce molto dell’attitudine del gruppo. Un’attitudine che andrà ovviamente confermata domenica dopo domenica, a partire dal prossimo impegno casalingo contro Piacenza (domenica, ore 18). «Le impressioni sono positive, anche se non nascondo ci siano rammarico e delusione. Siamo convinti di aver sprecato un’occasione molto importante. Ci potevamo aspettare una rimonta da parte loro perché è una squadra molto forte, ma aver vinto anche di un punto avrebbe cambiato tanto». Restano le indicazioni positive e confortanti, che inducono Ferrara a sbilanciarsi sulle ambizioni degli Stings: «È vero – dice Matteo – , bisogna anche vedere il bicchiere mezzo pieno. Per esempio sottolineando che abbiamo giocato alla pari in casa di una delle squadre più quotate del calendario. Siamo andati a +18 e questo vuol dire che abbiamo dimostrato molte cose positive. Allo stesso tempo, questa partita ci ha dato la consapevolezza che, se stiamo sul pezzo e lavoriamo bene, possiamo essere anche noi una squadra di alto livello. Insomma, a questo punto credo che uno degli obiettivi del nostro campionato sia diventato quello di rimanere a contatto con Cantù. Vogliamo disputare un torneo di prima fascia».