Calcio Prima Categoria – Sermide piazza il colpo in attacco: Balzano

SERMIDE Gran colpo del Sermide, che tessera l’attaccante campano Luca Balzano (classe ‘84). L’esperto bomber, che vanta esperienze importanti nella sua regione con le mglie di Solofra, Sant’Agnello, Terzigno, Puteolana e Atletico Pagani, è l’ultimo colpo in entrata per la compagine di Paolo Rampani impegnata nel girone H della Prima. I biancazzurri hanno fino ad ora racimolato 7 punti, domenica prossima sfida nel Cremonese sul campo del Torrazzo, ma Balzano non ci sarà: esordirà soltanto nella gara successiva con il Pralboino. Un’occasione che si presentata improvvisamente per la società di patron Gianni Massarenti: Balzano ha trovato lavoro a Ostiglia e potrà dare sicuramente esperienza e gol al team sermidese. «Speriamo ci risolva il problema del gol – dice il presidente -, contro il Grumulus non siamo riusciti a concretizzare almeno cinque occasioni. Incassiamo troppe reti in questo periodo. Speriamo che possa essere disponibile Giovannini indispensabile per dare esperienza alla retroguardia, molte delle reti che abbiamo subito sono maturate anche per nostre colpe. Finora ce la siamo giocata con tutte, la gara peggiore forse l’abbiamo giocata col Curtatone. Ora cerchiamo continuità: col Torrazzo puntiamo a fare la nostra gara, senza pensare di essere favoriti contro il fanalino di coda. Rimaniamo concentrati, specialmente in difesa».