Volley Serie D femminile – Le baby del Porto in continua crescita

PORTO MANTOVANO Due vittorie casalinghe e una sconfitta sono il bilancio del Porto di Cristian Luppi, impegnato nel girone G della Serie D femminile lombarda di pallavolo. All’iniziale successo per 3-0 sul Piovani Robecco d’Oglio, ha fatto seguito la battuta d’arresto col medesimo risultato a Caionvico contro Imballine Brescia Atlantide. Il riscatto è avvenuto domenica scorsa, grazie al 3-2 sul Conad Joy Volley Casalmaggiore. Sabato il baby Porto sarà di scena a Folzano (ore 20.30) contro l’Asgd Brescia, in vetta con 9 punti. «Nella prima gara abbiamo messo sotto un avversario decisamente inferiore – racconta Luppi – . A Brescia, invece, le ragazze non hanno praticamente giocato, prestando il fianco alle avversarie. Contro Casalmaggiore, infine, siamo andati sotto 2-0, poi la squadra ha reagito, vincendo agevolmente sia il terzo che il quarto set e chiudendo a favore anche il tie break». Alla base di questa reazione un intervento dello stesso coach: «Ho fatto capire alle ragazze che le sconfitte fanno anche bene, perchè servono per crescere in tecnica e esperienza. E che non debbono arrendersi alle prime difficoltà. Vedremo quale sarà l’atteggiamento sabato a Folzano».