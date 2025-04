Bocce – Trofeo Euro Pitture: podio tutto virgiliano

PEGOGNAGA Si è svolto con successo il 3° Trofeo Euro Pitture, con un podio tutto targato Mantova. Gara regionale, serale e individuale, organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese per le categorie B, C e D con partite ai punti 10. Alla partenza, nelle fasi di qualificazione svoltesi dal 24 al 27 marzo, vi erano 202 formazioni, in rappresentanza di 55 società, di cui 64 di categoria B, 126 di C e 12 di D. Primo classificato, con i calorosi applausi del numeroso pubblico che ha fatto da cornice per la conquista dell’oro nella finale di venerdì 28, Luciano Mora, beniamino della Pegognaghese, che ha battuto 12-5 Marco Soragna della Suzzarese. Con il bronzo a parimerito Paolo Cicognetti (Castellucchio) e Mauro Sinigaglia (Gonzaghese). Dal quinto all’ottavo posto: Manuela Angelini portacolori della Sammartinese (Mo), Fabrizio Poggi del Canova Budrio (Bo), Renzo Santini della Sammartinese e Gilberto Cappelli della Nuova Roverbellese. Direttore di gara, Romeo Bertolani. Le premiazioni sono state condotte dalla presidente Paola Molinari con la partecipazione di Vittorio Valenza con il figlio Luca, in qualità di Sponsor dell’Euro Pitture.