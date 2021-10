Calcio a 5 – I baby del Mantova al torneo delle big

MANTOVA Grande occasione per i giovani del Mantova Calcio a 5: l’Under 13 parteciperà all’U13 Futsal Elite, un torneo riservato alle sezioni calcettistiche delle squadre di Serie A, B e C a 11 e A e A2 del mondo del calcio a 5. Una grande chance per dare visibilità anche a questo sport, che sta prendendo piede tra i più giovani, e che il grande lavoro del dg Cristiano Rondelli, di concerto con l’Union Team, sta cercando di allargare nel mantovano.

Il torneo partirà con una fase regionale: i biancorossi sono l’unica lombarda e si scontreranno in un girone a tre contro le emiliane Imolese e Bologna (diretta emanazione delle società professionistiche a 11). Sabato in quel di Salsomaggiore, prima della diretta Sky della sfida tra Italservice e Napoli (apertura del campionato di Serie A), i giovani biancorossi (ne sono stati selezionati una dozzina su una trentina circa del vivaio che si sono presentati) sfideranno proprio l’Imolese. Due settimane dopo, sempre a Salsomaggiore, il Mantova C5 sfiderà il Bologna. «Una grande opportunità per la nostra realtà, che vuole crescere di pari passo con questo sport – dice Rondelli – e un’occasione di visibilità che non capita certo tutti i giorni. Andremo a rappresentare la città e la regione con i prodotti del nostro settore giovanile. C’è tanto entusiasmo e speriamo che quest’esperienza possa essere un passo ulteriore per far scoprire ai giovani questo magnifico sport, propedeutico anche al calcio a 11».