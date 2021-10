Automobilismo – Gilles Giovannini e Vito Truglia secondi nell’Italiano Auto Storiche

MANTOVA Prestigioso secondo posto nel Campionato Italiano Auto Storiche per la coppia composta da Gilles Giovannini e Vito Truglia sul circuito internazionale di Monza nello scorso weekend. L’equipaggio mantovano è riuscito a ottenere anche il terzo posto assoluto e questo nonostante il cambio fosse bloccato in quinta marcia. Ancora sfortuna invece per gli altri due piloti mantovani Michele Rigoni e Thomas Giovannini. Questi dopo alcuni giri è riuscito addirittura a conquistare la prima posizione assoluta, ma poi per un banale imprevisto è stato costretto al ritiro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 16/17 ottobre sul circuito del Mugello. In bocca al lupo ai piloti del Gtm Motorsport che si stanno distinguendo in questo agguerrito e spettacolare campionato organizzato dal Peroni Race.