Calcio Prima Categoria Crer – Il Viadana è tornato al successo e punta al bis

VIADANA E’ tornato domenica scorsa al successo il Viadana: i canarini hanno piegato in casa il Levante per 2-0, una vittoria salutare dopo la sconfitta nella Coppa Emilia Romagna di Prima categoria a Palanzano e in campionato col Montecavolo: domenica prossima il team di Froldi e Nebbioli farà visita al Real Casina, distante solo una lunghezza in classifica e reduce da una sconfitta per 4-3 contro la Povigliese capolista.

«Un avversario difficile quello che ci attende domenica prossima – spiega Nebbioli -, affrontare le squadre “di montagna” sul loro terreno non è per nulla facile, però andremo in campo rinfrancati dal successo sul Levante. E’ vero, i reggiani erano ancora fermi al palo in graduatoria, ma queste sono partite che possono complicarsi, se non sai sbloccarle. I tre punti ci volevano proprio dopo l’eliminazione in Coppa e la battuta d’arresto in campionato, non perdere col Real Casina è importante per la classifica. Col Levante i ragazzi hanno disputato tutto sommato una buona gara e sono stati premiati dalla vittoria, ora ovviamente dobbiamo saperci mostrare concreti anche in trasferta, per dare un seguito al successo dell’ultimo turno. Questa squadra a mio avviso può ancora crescere, ci sono netti margini di miglioramento. Starà a noi cercare di far emergere le qualità ancora inespresse».

Nessuno squalificato, ma i canarini perdono per infortunio il bomber Anoir Eddaoudi, che potrebbe a questo punto restare fuori per qualche settimana.