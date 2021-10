Calcio Promozione – San Lazzaro-Suzzara, il derby del riscatto

MANTOVA Domenica al Migliaretto si gioca un altro derby cruciale, nella medesima giornata di Asola-Sporting: si tratta di San Lazzaro-Suzzara. Le due squadre vivono momenti opposti: la squadra cittadina sembra avere ingranato, con due vittorie ed un pareggio all’attivo. Le zebre, invece, arrivano da una settimana negativa: sconfitta casalinga col Borgosatollo e pesante ko in Coppa contro la Castellana.

Sugli spalti del Comunale di via Svezia, mercoledì sera, c’erano anche il mister del SanLa Stefano Negrini e il team manager Emiliano Gobetti, ad osservare i prossimi avversari. Ma l’ampio turnover operato dalle zebre non ha dato grandi indicazioni in vista di domenica.

«Sappiamo bene che quello della Coppa non era il vero Suzzara – osserva Negrini -, inoltre, dopo aver perso due partite in pochi giorni, avranno una voglia di riscatto ancora più grande». Ci sarebbe anche una sconfitta a tavolino da riscattare (sempre in Coppa) per il SanLa, che sul campo aveva pareggiato con le zebre. «Quello ha poca importanza – precisa Negrini -, dobbiamo piuttosto proseguire con il nostro percorso. Le vittorie ti danno morale e fiducia, in settimana si lavora molto meglio. Dovremo stare attenti alla voglia di rivalsa dei bianconeri. A loro mancheranno un paio di giocatori, squalificati, ma la gara sarà molto impegnativa. Quindi, massima attenzione». Tra i biancocelesti invece assenti Patrick Sternieri, Andrea Pini e Tommaso Di Prima. In fortissimo dubbio anche Cabroni e Rainone. Ha ripreso ad allenarsi Popescu ma non sarà a disposizione.

«In Coppa abbiamo fatto una pessima figura – dice il diesse del Suzzara Carlo Piccinini -, di positivo c’è che domenica sicuramente giocheranno tutti i nostri giocatori d’esperienza. Il mister ha esagerato col turnover a Castel Goffredo, ma ha capito l’errore e ne farà tesoro. Pensiamo a riscattarci contro il San Lazzaro». Ancora fuori Marangi (che però è sulla via del recupero), oltre agli squalificati Zapparoli e Sabaini.