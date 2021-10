Calcio Prima Categoria – Porto, ufficiale lo 0-3 col Pralboino

PORTO MANTOVANO Momento difficile per il Porto: ieri il giudice sportivo ha ufficializzato lo 0-3 a tavolino nel match del terzo turno contro il Pralboino (terminato 1-1 sul campo) per la sesta sostituzione, incautamente attuata dalla panchina. Un provvedimento già atteso, per una squadra che non ha ancora trovato il successo in campionato. Il gioco, le prestazioni e l’impegno non sono mai mancate all’undici di Lucio Merlin, ma la classifica piange. Domenica i bianczzurri ospiteranno il Marmirolo capolista in un derby piuttosto sentito. Con i neroverdi è il secondo confronto stagionale: il Porto aveva giocato con la squadra di Bizzoccoli, nella prima fase della Coppa Lombardia, Marmirolo. Vittoria neroverde per 3-0. «Sarebbe un’impresa ottenere un risultato positivo – dice il ds Luca Baraldi -, contro la Serenissima, abbiamo fatto la nostra onesta gara, ma i nostri avversari hanno meritato il successo. D’altro canto a noi mancavano ben sei titolari: quando è così diventa dura per chiunque. Eppure a parte la gara col Sermide, ho visto gioco e impegno da parte dei ragazzi. Bisogna attendere il rietro degli assenti, al completo dovrebbe andare meglio. La classifica del Rullo parla chiaro, ma noi venderemo cara la pelle». Per il match contro il Marmirolo rientreranno Cannavacciuolo e Michael Chiozzi.