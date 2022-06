Tamburello serie A – Gli anticipi: Cavrianese corsara, Ceresara ko

Mantova Dopo l’anticipo della terza giornata tra Fontigo e Arcene (0-2), visto l’impegno dei bergamaschi nella Coppa Europa in Francia il primo weekend di luglio, unitamente a Castellaro e Solferino, ieri sono andati in scena due anticipi della prima giornata di ritorno. Come da pronostico la corazzata Sommacampagna ha piegato per 2-0 il Ceresara e ha preso il comando della graduatoria. Poca storia nel primo set vinto agevolmente dai veronesi; equilibrio all’inizio del secondo, poi gli ospiti hanno accelerato e chiuso 2-0. A Fontigo, dopo oltre tre ore di partita, l’ha spuntata la Cavrianese. Perso di un soffio il primo set, ha vinto alla grande il secondo. Ha sofferto nel tie-break, ma alla fine ha piegato i trevigiani. In campo oggi la capolista Castellaro, decisa a fare bottino pieno nell’impegno sul sempre ostico campo di Cremolino. Dopo il doppio 6-5 patito domenica scorsa nel clou contro il Sommacampagna, non dovrebbe incontrare problemi il Solferino contro il Sabbionara, in attesa dello spareggio di mercoledì che varrà la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia nel derby con la Cavrianese.

In palio importanti punti salvezza nello scontro Tuenno-Cavaion, appaiate a quota sette. Match che si preannuncia equilibrato ed aperto a qualsiasi risultato. A chiudere il primo atto della sfida Guidizzolo-Arcene, con i bergamaschi logici favoriti e compagini che poi si affronteranno mercoledì a campi invertiti nello spareggio secco per ottenere il pass Coppa Italia.