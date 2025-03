Tennis tavolo – Piccolin tra Assoluti e Alfa Food: ”Guai a distrarsi col Norbello”

Bagnolo San Vito Ultime gare di regular season per l’Alfa Food: domenica a Bagnolo con il fanalino Norbello e mercoledì trasferta a Cagliari col Marcozzi. Obiettivo salvezza, ma con la speranza pure di staccare all’ultimo il pass per le semifinali, anche se in questo caso dipende da quello che farà il Top Spin Messina. Al momento il quarto posto è dei siciliani, avanti di due lunghezze sulla Bagnolese (12 punti a 10), ma sognare non costa nulla. Chi arriva a questo doppio appuntamento ravvicinato con grande carica è Jordy Piccolin, che il weekend scorso agli Assoluti di Montesilvano ha vinto il titolo italiano in doppio e l’argento nel singolare. Grande gioia per il bolzanino: «E’ stato inaspettato – racconta – perché non stavo facendo benissimo e sono andato lì per vincere e dimostrare che potevo giocare di nuovo bene. Sono felice del doppio con Vallino Costassa, mentre mi spiace non essere riuscito a riconfermare il titolo nel misto con Nicole Arlia. Non avevo mai giocato insieme a Federico ed è stato lui a chiedermelo tre settimane prima dei campionati. In semifinale abbiamo battuto i campioni in carica John Oyebode-Carlo Rossi: una sfida più tosta rispetto alla finale. Nel singolare sono partito con una sconfitta nel girone, poi è stato un crescendo. In “semi” ero sotto 0-2 contro Andrea Puppo, ma il successo contro Oyebode e Rossi nel doppio mi ha caricato. In finale ho fatto il possibile, però John ha giocato in modo incredibile: se l’è meritato perché si allena tantissimo». Sono sempre grandi battaglie tra campioni… «Ormai ci conosciamo tutti a memoria! Alla fine sono contento del titolo in doppio, e in singolo ci riproverò». Ora il focus passa sul campionato, a partire dalla gara di domenica in casa con il Norbello: due punti per chiudere il discorso salvezza. Piccolin è tranquillo: «Verranno a Mantova senza il russo Mokropolov e con Cappuccio, Galvano e Alto. Sulla carta siamo favoriti, mi aspetto la vittoria. I play off? In questo caso dipende da cosa farà il Messina. Noi proveremo a vincere a Cagliari». Intanto però si pensa anche alla nuova stagione… «A Bagnolo mi trovo molto bene, con i compagni e la società. I dirigenti non ti fanno mai mancare nulla. E’ il mio secondo anno qui, ma resterò anche l’anno prossimo. E non vedo l’ora!». (cris)