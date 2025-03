Solferino Rally Pecso: Treccani sul podio, Madella-Ruzzon al Val d’Orcia

Solferino Fabio Treccani, copilota di grande esperienza e notevoli doti umane, ha portato all’esordio il giovane pilota piemontese diciottenne Nicolò Falconi al Rally dei Vigneti Monferrini (At), portando la loro Peugeot 106 N2 in terza posizione di categoria. Nel fine settimana sempre Treccani leggerà le note a Ivan Ragnoli al Rally delle Prealpi Orobiche (Bg) al debutto sulla potente Hyundai I20 Rally2 Evo. Dopo tanto tempo ritorno alle competizioni sui fondi sterrati per Stefano Madella con al fianco Andrea Ruzzon: la coppia della Solferino Rally Pecso debutterà sulla nuovissima Peugeot 208 Rally4 al Rally della Val d’Orcia (Si), valevole per il Campionato Italiano Rally Terra.