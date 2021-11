Tennis Tavolo – Tan Monfardini e Matteo Mutti super a Bolzano

BOLZANO Matteo Mutti e Tan Wenling Monfardini sono i vincitori del Top 12 “Sparkasse Cup”, che si è disputato al Centro Tennistavolo “Maso della Pieve” di Bolzano. In finale Mutti, che era la testa di serie n. 3, ha battuto per 4-1 Jordy Piccolin (n. 4).

Nel torneo femminile Tan (n. 7 del seeding) ha ripetuto in finale il risultato già ottenuto nel girone di qualificazione e ha superato la detentrice del titolo Debora Vivarelli (n. 2) per 4-2 (11-8, 11-7, 7-11, 11-2, 7-11, 11-7).