Calcio Promozione – L’Asola torna al successo: tris alla Voluntas

ASOLA L’Asola cala il tris in casa, con rete iniziale di Di Mango e doppietta del fantasista Chitò, e si porta ad un solo punto dalla zona playoff. Missione compiuta, dunque, per la squadra biancorossa che non vinceva dal turno inaugurale, quando aveva messo sotto, sempre allo Schiantarelli, La Sportiva Ome. Netta invece la sconfitta per la Voluntas Montichiari, che resta a tre punti e fatica a muovere la classifica.

I padroni di casa impiegano soltanto cinque giri d’orologio a segnare il gol del vantaggio: Brentonico effettua un cross preciso in area e trova Di Mango, che di testa infilza Gambardella. Alla mezz’ora Moreni riceve da angolo e conclude fuori di poco. Cinque minuti dopo Gambardella e Bertoletti non si capiscono, Andrea Favagrossa si impossessa del pallone, viene atterrato in area e l’arbitro assegna il rigore. Dagli undici metri Chitò non sbaglia e fa 2-0. Si va così all’intervallo con un vantaggio rassicurante per l’Asola, che del resto ha dominato la prima frazione di gioco.

A inizio secondo tempo c’è un sussulto della Voluntas: Ciadamidaro prova a sonare la carica in percussione, ma Chiari salva tutto. Pochi minuti dopo ancora Ciadamidaro si rende pericoloso sugli sviluppi di un corner, ma la palla finisce alta. L’Asola, dopo aver rintuzzato gli attacchi ospiti, torna a macinare gioco. Al 64’ Di Mango viene atterrato in area: il rigore sembra netto, ma l’arbitro lascia proseguire. L’appuntamento con il 3-0 è comunque rimandato di poco. Al 70’, infatti, Chitò chiude definitivamente la partita recuperando palla sulla trequarti e infilando l’estremo difensore avversario con un preciso diagonale. Gli ultimi venti minuti sono pura accademia per l’Asola, che mantiene la porta inviolata e torna ad assaporare il gusto dolce della vittoria. Meritatissima.