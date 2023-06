Tuffi – Beatrice Micale e Caterina Boscaglia (Mincio) strappano il pass per gli Italiani Junior

Mantova Le giovani tuffatrici della Canottieri Mincio, Beatrice Micale (classe 2007) e Caterina Boscaglia (2006), si sono confrontate con le migliori 16 atlete italiane della categoria Junior, al Foro Italico di Roma, nel prestigioso Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia. Nella gara dal trampolino dei 3 metri, si sono qualificate entrambe per la finale ad 8 dopo un’ottima eliminatoria. Nell’ultimo atto, Beatrice ha ottenuto il 6° posto con 307 punti, mentre Caterina si è classificata 7ª con 305 (in qualifica era stata quarta con 322). Per entrambe si tratta di un punteggio record. «Con questo buon risultato – spiega soddisfatto il tecnico Francesco Priori – le nostre atlete, oltre ad essersi affermate nella top 8 italiana nel trampolino dei 3 metri, si qualificano per i Campionati Italiani di Categoria Estivi in programma sempre al Foro Italico dal 7 al 9 luglio». Sabato prossimo Boscaglia, Micale e Cortesi saranno a Bergamo al Trofeo delle Alpi e Campionato Regionale da 1 e da 3 metri.