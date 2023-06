Tiro con l’arco – Lucilla Boari in Colombia per la terza tappa di Cdm. Francesca Tassini (Gonzaga) campionessa regionale

Mantova Dopo Antalya e Shanghai, la Coppa del Mondo fa tappa a Medellin, in Colombia, da oggi a domenica. Gli azzurri, e tra loro la rivaltese Lucilla Boari, proveranno a conquistare punti importanti per agganciare il treno che porta alle finali di settembre in Messico. Le gare sudamericane sono le penultime del calendario della World Cup, il quarto appuntamento sarà a Parigi dal 15 al 20 agosto. Oggi pomeriggio sono in programma le qualifiche dell’arco olimpico. Domani mattina le sfide a squadre del ricurvo e al pomeriggio gli scontri individuali compound; venerdì tutte le eliminatorie mixed team e individuali del ricurvo. La tappa si concluderà come sempre con le finali del compound sabato e quelle dell’olimpico domenica.

Nel femminile spazio al tris delle Fiamme Oro composto appunto da Lucilla Boari, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli, a cui si aggiunge la giovane Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi). Per quanto riguarda il settore maschile, la scelta è ricaduta sugli arcieri dell’Aeronautica Militare Marco Morello, Federico Musolesi e Mauro Nespoli; a completare la squadra è Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre).

E’ stata, quella appena trascorsa, una domenica ricca di soddisfazioni per gli Arcieri Gonzaga, che hanno ottenuto belle affermazioni su due fronti. Francesca Tassini (nella foto) si è laureata campionessa regionale nell’arco nudo e ha conquistato l’argento di classe nella gara disputata a Cardano al Campo (Va). I tre alfieri dei Gonzaga, Augusto Freddi, Giuseppe Penzo e Luca Bottaro hanno trionfato nella gara a squadre dell’arco olimpico, categoria MM, a Ponte San Nicolò (Pd). Per Freddi è arrivato anche il primo posto nel torneo individuale.