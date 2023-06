Calcio – Accademia Lori: i successi sul campo, il sogno Martelli e la novità Allievi

MANTOVA Tra i protagonisti della Partita del Cuore, domenica scorsa al Martelli, anche i ragazzi dell’Accademia Lori-Asd Verso. «I ragazzi hanno sfilato prima della partita della Nazionale Cantanti – spiega Fabrizio Lori – . Si sono divertiti tantissimo. Per loro venire al Martelli, davanti a 3mila persone, era un sogno». Un’emozione condivisa con lo stesso ex presidente del Mantova: «Anch’io mi sono preso la mia bella dose di applausi – ammette – . Dopo tanti anni l’affetto nei miei confronti è ancora forte. Ho ricordato che proprio l’11 giugno di 17 anni fa ci avevano rubato la Serie A: una ferita ancora aperta». Bilancio positivo per la sua Accademia: «Abbiamo concluso il quinto anno di attività – ricorda Lori – . Contiamo un centinaio di iscritti: la squadra disabili, due Pulcini e i Giovanissimi. Nella prossima stagione aggiungeremo gli Allievi. E in questi giorni stiamo ospitando il Milan Camp con ben 80 bambini. Una bella soddisfazione».