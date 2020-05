Scuola: Capitanio (Lega), 51 mln per la fibra negli istituti lombardi

MANTOVA “Quattrocento milioni di euro, di cui oltre 51 per la Lombardia, per dotare migliaia di scuole italiane della banda ultra larga. È un successo della Lega che ha lavorato per oltre un anno per liberare i fondi, facendo approvare a dicembre una Risoluzione ad hoc”. Sono le parole del deputato della Lega, componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Massimiliano Capitanio nel commentare il Piano scuola che prevede di collegare 32.213 plessi scolastici (l’81,4 del totale) con banda ultra larga tra il 2020 e il 2023. In Lombardia le scuole coinvolte saranno 5.459 per un investimento di quasi 52milioni di euro (51.735.153). “Finalmente il Governo ci ha dato ascolto, recependo le nostre istanze per garantire alla scuola quel passo tecnologico di cui ha assolutamente bisogno – ha chiosato Capitanio – Ora non si perda tempo nel far arrivare i soldi sul territorio e ci si metta al lavoro subito per destinare gli altri soldi, più di un miliardo, alle imprese”.