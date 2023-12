Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta dura un tempo, poi l’Eboli dilaga

Mantova E’ un brusco ritorno sulla terra quello del Saviatesta Mantova, che non ripete la bella prestazione offerta prima della sosta a Pesaro (quella vittoria, peraltro, è ancora sub iudice per il ricorso presentato dai marchigiani) e rimedia una pesante sconfitta casalinga contro i campioni d’Italia della Feldi Eboli. Non sarebbe giusto archiviare la partita come una serata tutta negativa, anche perchè per l’intero primo tempo la gara è stata in equilibrio, ma la supremazia dei campani è emersa alla distanza e alla fine il risultato è lì da vedere.

Dopo gli sforzi compiuti dalla società sul mercato per rinforzare la squadra, ci si aspettava ovviamente di più dalla gara di ieri sera, in virtù anche dell’ottima prestazione offerta due settimane prima a Pesaro di cui dicevamo, ma evidentemente bisogna anche tenere conto del livello dell’avversario visto all’opera al NeoLù, che non a caso sfoggiava lo scudetto sul petto. E stavolta il Saviatesta non ha potuto contare sull’effetto sorpresa: Eboli ha preparato bene la partita per limitare Jesulito e ci è riuscita alla perfezione, anche a costo di sacrificare qualcosa in fase offensiva, almeno nel primo tempo, per poi cambiare decisamente marcia nella seconda frazione.

Il gol di Misael ha mantenuto in equilibrio il match nella prima frazione, ma le assenze per squalifica di Salas e Mascherona hanno tolto a mister Milella rotazioni importanti e alla lunga il deficit si è fatto sentire. La vittoria del Cosenza sul Catania, come se non bastasse, ha complicato ulteriormente la rincorsa salvezza dei virgiliani, che dovranno resettare il tutto in questi giorni di festa perchè in vista c’è già la prossima partita, all’ombra dell’Etna contro il Meta Catania, in programma il 29 dicembre. Non esattamente una gita fuori porta prima del cenone.