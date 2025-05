Dazi, Bulbarelli e Cappellari: “Sinistra strumentalizza il tema”

MANTOVA “Sì ad un sostegno convinto e deciso all’azione del Governo italiano (quindi anche alla Lombardia) per trattare, in una fase internazionale particolarmente delicata, con gli Stati Uniti e a tutela del sistema economico. No alla consueta strumentalizzazione orchestrata dal Partito Democratico e dalla sinistra, incapaci di prospettare soluzioni. La Lombardia, prima regione italiana per export e cuore pulsante del sistema produttivo nazionale, sostiene con forza l’approccio pragmatico e responsabile del Governo Meloni. Il nostro è un sostegno netto a un Governo che, grazie alla leadership del Presidente Meloni, sta dimostrando serietà e credibilità in sede internazionale. Come ha più volte ribadito la Premier, l’introduzione di nuovi dazi avrebbe effetti pesanti per i nostri produttori, in particolare nel comparto agroalimentare, e va scongiurata con ogni mezzo attraverso il dialogo e la diplomazia economica”, così ha dichiatato il consigliere di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli a margine della seduta del Consiglio regionale dedicata all’impatto dei dazi commerciali sull’economia lombarda. “Impegnare la Giunta di Regione Lombardia a sostenere il Governo italiano nelle trattative con la Commissione Europea a tutela dell’economia italiana e lombarda – ha detto Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega in Regione Lombardia, -. Questo è quanto chiesto con l’ordine del giorno promosso dalla Lega e dal centrodestra alla giunta lombarda come azione conseguente all’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione USA. Grazie al Governo e agli ottimi rapporti con Trump esiste oggi un canale privilegiato unico in Europa e bene quindi il proseguo delle relazioni. Ricordo, ancora una volta, alla sinistra che le Regioni hanno poca competenza sul commercio estero e mi aspetto, visto lo zelo di queste settimane che il PD inizi ad appoggiare il processo dell’autonomia che prevede, tra le varie iniziative, anche la delega in materia di commercio estero”.