Gli animalisti tornano a sfilare in centro. Polemiche per il blitz con il letame

MANTOVA Animalisti di nuovo in giro per le vie del centro cittadino a contestare il Food & Science Festival. Dopo il blitz con lancio di letame di questa mattina in via Broletto e piazza Erbe, oggi pomeriggio c’è stata la protesta “ufficiale” degli attivisti di No Food No Science, con un corteo autorizzato dalla questura che ha sfilato in centro da piazza Sordello a piazza Martiri di Belfiore. Una cinquantina i partecipanti con slogan per la “libertà di tutti gli animali” e striscioni vari, tra i quali almeno uno pro-Palestina. Il corteo ha sfilato senza creare alcun problema di ordine pubblico. Intanto monta la polemica sui social riguardo al blitz di questa mattina. Il consigliere comunale Stefano Rossi di Mantova Ideale grida al vilipendio delle istituzioni riguardo alle foto di cariche politiche come il sindaco Palazzi, il presidente della Provincia Bottani, il governatore della Lombardia Fontana e il ministro Lollobrigida imbrattate di letame. Questo tipo di protesta animalista non è una novità a Mantova: lo scorso gennaio alla mostra di Picasso a Palazzo Te ci fu un blitz analogo.