Calcio Promozione – Una Poggese da sballo: vince a Ghedi (0-1) e il sogno Eccellenza è (quasi) realtà

GHEDI (Bs) Missione compiuta. Con un colpo da grande squadra, la Poggese espugna il campo dello Sporting Brescia nella finale play off del girone D di Promozione e stacca il biglietto per il triangolare che vale l’Eccellenza. Un successo pesantissimo, ottenuto in trasferta e al termine di una prestazione di grande sostanza, decisa da una perla di Luppi al 58’, capace di indirizzare una sfida equilibrata ma che i ragazzi di Goldoni hanno saputo interpretare meglio nei momenti chiave. L’obiettivo è ad un passo, per la matematica potrebbe bastare una sola vittoria.

SPORTING BRESCIA-POGGESE 0-1

RETE 58’ Luppi.

SPORTING BRESCIA Pozzi, Rigamonti (70’ Treccani), Capra (60’ Pasini), Lieto, Bellesi, Daeder, Stefana, Manzoni, Frassine, Martinelli (91’ Inversini), Trovadini (64’ Franzoni).

A disp.: Apollonio, Di Loreto, Inverardi, Boventi, Maggioni. All.: Zucchi.

POGGESE Modena, Perosini, Micai, Genova, Vincenzi, Kouame, Pini, Cenzato (85’ Tinti), Martina, Luppi, O. Poerio (80’ Corradini). A disp.: Scappi, Grandi, L. Poerio, Marchini, Marangi, Bacchiega, Ennaami. All.: Goldoni.

ARBITRO Rossella Daidone di Seregno; assistenti Molino di Cinisello e Fusco di Milano.

NOTE Ammoniti: Capra, Vincenzi, Genova. Espulso mister Zucchi.