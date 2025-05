Blitz degli animalisti: letame sul Festival Food & Science

MANTOVA Blitz degli animalisti poco fa in centro che contestano il festival Food & Science. Un gruppo di attivisti ha gettato del letame in via Broletto ed esposto un cartello con i volti dei politici locali e nazionali insieme a quelli di industriali del settore carni. Il gruppo di attivisti è stato bloccato dalla Polizia e portato in questura, mentre in via Broletto sta intervenendo il personale di Tea Ambiente per pulire la strada. Oggi pomeriggio è in programma una manifestazione degli attivisti di No Food No Science che già all’inizio del festival avevano dato il via alle loro azioni di protesta.