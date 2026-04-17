I CONSIGLI DEL GRUPPO VISIOLI Fibra FTTH o FTTC: cosa cambia davvero per te

MANTOVA /VIADANA «Mi hanno detto che è fibra, quindi è il massimo». È una frase molto comune. Il problema è che la parola “fibra ” viene usata per indicare tecnologie diverse. E alcune differenze si sentono tantissimo nella vita reale: stabilità, velocità di upload, latenza (cioè il “ritardo” nelle comunicazioni). Per questo conviene capire cosa stai attivando davvero.

Il mito: “È sempre fibra”

Per molti “fibra ” è una sola cosa. In realtà le sigle più comuni sono due: FTTH e FTTC. Sembrano simili, ma non lo sono. E la differenza principale è semplice: quanta tratta è in fibra “vera ” e quanta invece resta in rame.

La realtà: la tratta in rame cambia prestazioni e stabilità

1) FTTH: la fibra arriva fino in casa In FTTH la fibra arriva direttamente all’abitazione. Questo porta in genere maggiore stabilità e migliori prestazioni, soprattutto su upload e latenza. È la soluzione migliore quando disponibile.

2) FTTC: fibra fino all’armadio, poi rame fino a casa In FTTC la fibra arriva fino a un punto in strada (armadio) e poi l’ultimo tratto è in rame. E qui entra in gioco una variabile fondamentale: distanza e qualità del rame. Più sei lontano, più la prestazione può calare e diventare meno stabile.

3) Upload: la differenza che si sente in smart working Molti guardano solo il download. Ma per call, invio file, cloud, telecamere, serve anche upload. E spesso qui FTTH fa un salto enorme rispetto a FTTC.

4) Latenza: gaming e call più “pulite” La latenza è il ritardo con cui i dati viaggiano. Non è una cosa “da gamer ”: si sente nelle call (audio più pulito, meno scatti) e nelle applicazioni che richiedono reattività.

5) La verifica giusta: non a sensazione, ma su copertura reale Il modo corretto è verificare la copertura al tuo indirizzo e capire quale tecnologia è realmente disponibile. Perché “fibra ” scritto su un volantino non dice tutto.

Cosa fare adesso

Prima di firmare o di cambiare “a tentativi ”, conviene fare una verifica copertura corretta e capire se puoi avere FTTH o se sei in FTTC, e cosa aspettarti in base alla tua situazione.

Per verificare la copertura corretta al tuo indirizzo, passa da Casa Visioli in piazza a Viadana (tel. 0375 833700) oppure chiamaci al Numero Verde 800 911 113.

Per ulteriori info visita il sito www.gruppovisioli.it ANDREA VISIOLI è amministratore delegato di Gruppo Visioli (luce, gas, fibra e fotovoltaico) e presidente della CER “Visioli Energia Solidale”