Ndrangheta, chiesti 14 anni per il “manovale”

MANTOVA – Quattordici anni di reclusione. Questa la richiesta di condanna formulata dai Pm della Dda di Catanzaro nei confronti di Francesco Ribecco, il 54enne arrestato lo scorso dicembre dagli agenti della Squadra Mobile di Mantova perché implicato nell’operazione Malapianta condotta dalla Dda calabrese. Ieri nell’aula bunker del tribunale di Catanzaro si è tenuta la requisitoria dei Pm dell’antimafia che hanno chiesto la condanna per 59 dei 63 imputati del processo con rito abbreviato che ha riunito il procedimento Malapianta con l’operazione Infectio. Francesco Ribecco, appartenente all’omonima famiglia di ‘ndrangheta ritenuta dagli inquirenti vicina ai clan Mannolo, Zoffreo, Falcone e Trapasso di San Leonardo di Cutro, era finito da tempo a Suzzara dove lavorava come manovale. Secondo gli inquirenti, però, il 54enne, cognato di uno dei boss di un’organizzazione dedita soprattutto al traffico di stupefacenti, non si trovava nel Mantovano per caso e anche se a Suzzara non aveva commesso alcun reato, non si può escludere che fosse considerato comunque una pedina importante dai vari clan per una eventuale espansione degli affari al Nord, visto che l’inchiesta che ha portato a questa operazione riguarda soprattutto le infiltrazioni di queste famiglie nel tessuto economico e sociale dell’Umbria. Ci sono delle intercettazioni in cui Francesco Ribecco parla con il cognato-boss dicendogli di avere incontrato «uno di qua (Suzzara o comunque del Mantovano, ndr) che vorrebbe comprare dello stupefacente purché sia di buona qualità. Dice che è caro – aggiunge -, però se è di buona qualità…». Quella di 14 anni di carcere per il 54enne arrestato a Suzzara, è una delle condanne più severe tra quelle chieste ieri dai Pm dell’Antimafia. Le 59 richieste di condanna vanno da un minimo di 6 anni a un massimo di 20 anni, con multe fino a 30mila euro. Otto milioni di euro di danni è stata infine la richiesta dell’unica parte civile al processo, un imprenditore prorpietario del villaggio turistico Porto Kaleo di Cutro.