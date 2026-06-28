28 Giugno 2026 - 15:04:11
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Home Cronaca Scontro nella notte in viale della Favorita: quattro feriti in codice giallo

Scontro nella notte in viale della Favorita: quattro feriti in codice giallo

Alle 2.10 della notte tra sabato e domenica, in viale della Favorita a Mantova, si è verificato un incidente che ha coinvolto due vetture. Una Opel Astra, condotta da un 33enne tunisino con a bordo un 34enne, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Opel Corsa guidata da un 45enne, accompagnato da un 18enne.

L’impatto è stato violento e tutti e quattro gli occupanti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati all’ospedale Carlo Poma in codice giallo, fortunatamente non in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mantova, impegnata nella ricostruzione della dinamica per chiarire le responsabilità del sinistro.

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