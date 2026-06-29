Treno con le porte bloccate, cancellato il viaggio per Milano

MANTOVA – Non poteva non succedere anche sulla tanto bistrattata linea Mantova-Milano visti i tanti ritardi e guasti di cui si è tanto parlato in questi giorni.

Il pomeriggio di domenica ha registrato un nuovo disservizio sulla linea Mantova–Milano: il regionale 2178, partito da Bozzolo alle 17.01 e diretto al capoluogo lombardo, è stato cancellato da Cremona a Milano Centrale a causa di un guasto alle porte del convoglio. Il treno è arrivato a Cremona con 33 minuti di ritardo, alle 18.01 anziché alle 17.28 , e lì si è fermato definitivamente

Secondo gli aggiornamenti in tempo reale, l’ultimo rilevamento del convoglio risulta proprio a Cremona alle 18.51, senza possibilità di proseguire la corsa.

I passeggeri, rimasti bloccati in stazione, sono stati costretti a salire sul treno successivo per raggiungere Milano, con inevitabili ripercussioni sui tempi di viaggio e sull’affollamento dei convogli serali.

Il disservizio si inserisce in una fase già complessa per la mobilità ferroviaria del territorio, con ritardi e cancellazioni che continuano a colpire una delle linee più utilizzate dai pendolari mantovani.

La cancellazione del 2178 rappresenta l’ennesima criticità su un asse ferroviario che, ancora una volta, mostra fragilità operative e ricadute dirette sulla quotidianità dei viaggiatori.