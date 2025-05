Asola, stasera al San Carlo proiezione del film premio Oscar “No other land”

Asola La Commissione Educazione Civica del Comune e il Gruppo Cinema dell’Istituto Comprensivo di Asola hanno organizzato per stasera alle 21 al cinema teatro parrocchiale San Carlo, la proiezione di “No other land”, film del 2024 con gli attori Basel Adra, Yuval Abraham, Farisa Abu Aram, Nasser Adra, Harun Abu Aram, Kifah Adara e per la regia di Rachel Szor. Il documentario è opera di un collettivo israelo-palestinese che ha filmato per quasi dieci anni le operazioni di espulsione forzata degli abitanti di Masafer Yatta in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano. Le riprese mostrano la distruzione delle case e gli abusi subiti dalla comunità palestinese dei territori occupati. Il gruppo di attivisti palestinesi, sostenuto da membri israeliani, documenta la propria lotta contro la missione israeliana. Basel Adra, un giovane palestinese, scopre grazie a questo progetto la possibilità di avere un grande amico israeliano, il giornalista Yuval Abraham. Un’amicizia che si oppone all’odio distruttivo tra i due popoli. Il film, vincitore del Premio Oscar come miglior documentario, sarà introdotto da Paolo Bergamaschi già consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo. (z)