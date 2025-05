Vigna e Lorenzi al Salone del libro

Torino Ospiti di Marco Valerio Edizioni, Nicola Lorenzi e Lorenzo Vigna hanno presentato il loro Scuotendo le cronache al Salone del Libro di Torino. «Una delle sfide a cui il libro era chiamato a rispondere – ha esordito Lorenzi – era verificare se le nostre opinioni fossero state contraddette dalla realtà. Possiamo dire che non abbiamo fatto brutte figure». Intervistando gli autori il responsabile della casa editrice torinese, Marco Civra, ha sottolineato come molti degli argomenti contenuti fossero meritevoli di un accurato approfondimento. La scommessa era come trattarli, evitando che risultassero superati.