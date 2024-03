Comunicare il lavoro, oggi la presentazione del libro di Roberta Zantedeschi

MANTOVA – «Tutti sanno parlare ma pochi comunicano davvero – dichiara Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi Mantova – e spesso ci dimentichiamo che tra parlare, scrivere o comunicare c’è una bella differenza. Tutte le aziende comunicano ma bisogna farlo bene in modo da differenziarsi rispetto alla massa di chi scrive o parla mettendo semplicemente in fila le parole». Se ne parla nel libro “Comunicare” di Roberta Zantedeschi che verrà presentato oggi alle 17 nella sede di Apindustria Confimi Mantova in via Ilaria Alpi , 4. «Una delle leve più importanti del cambiamento professionale è la capacità di esprimere sé stessi, chi si è e chi si vuole diventare – sottolinea la scrittrice – comunicazione è relazione: unisce le persone e le aiuta a raggiungere i propri scopi, sia professionali che personali. Una comunicazione che, con l’avvento dell’era post pandemica, ha subito forti cambiamenti e ha reso necessario capovolgere il modo di affrontare gli incontri: dal colloquio di lavoro alle riunioni aziendali. Parola chiave? Lavorare in team». In una società dove si evidenzia una mancanza di consapevolezza legata alla capacità di comunicare, l’incontro vuole far luce sul concetto di comunicazione come valore e incentivare i partecipanti a evitare quegli errori più grossolani che si manifestano nel mondo lavorativo: dalla costruzione del proprio curriculum al colloquio di lavoro o all’incontro con un cliente: la scarsa abitudine a parlare di sé, un vocabolario scarno e descrizioni anonime o addirittura un uso poco strategico dei social possono avere esiti negativi e non previsti. Il libro spazia dalla comunicazione interiore a quella che prende la forma del curriculum o di un profilo LinkedIn, fino al personal branding: per trovare lavoro, per indossare al meglio il tuo ruolo, per guidare persone, per promuovere la tua attività e sostenere le tue idee. «Vogliamo parlare di lavoro in un modo nuovo e osservando i due punti di vista coinvolti, quello dell’azienda e quello del candidato», conclude Acerbi. Sarà possibile partecipare all’incontro inviando una mail a formazione@api.mn.it.