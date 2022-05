Brunetta “Pnrr enorme catalizzatore del cambiamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Pnrr è un contratto: io Europa ti do dei soldi, una parte regalati una parte prestati a tassi convenienti, tu Paese fai le riforma e fai un piano per spendere i soldi, se non fai le riforme e non segui il cronoprogramma ti blocco tutto”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, intervenendo all’evento, promosso a Napoli da Forza Italia, ” L’Italia del futuro. La forza che unisce”. “Il Pnrr nasce dalla pandemia e dalla crisi economica prodotta dalla pandemia – ha aggiunto – l’Europa collassa, soprattutto con il blocco dei continenti, cose mai viste se non in tempi di guerra. Mai e poi mai prima della pandemia l’Europa avrebbe accettato di indebitarsi, di dare tutti i soldi insieme alle ‘cicalè dell’Europa, cioè noi. Con il governo Draghi siamo riusciti in pochi mesi, a scrivere il Pnrr, ora siamo nella fase di attuazione. Abbiamo messo in velocità tutte le esigenze, e questa cosa sta diventando un enorme catalizzatore di cambiamento”.

