Ciclismo – Domani a Revere i Giovanissimi

REVERE Fervono i preparativi a Revere per l’edizione numero sei del Gp Ferramenta Mezzaqui. La manifestazione allestita dallo Sporteven Cycling Group avrà come protagonisti 270 giovanissimi e si disputerà domani a partire dalle 15,45. C’è grande attesa tra gli appassionati e tra gli sportivi per questo appuntamento che riporterà l’attenzione nei confronti delle giovani promesse del ciclismo lombardo, veneto e di altre regioni. Ben 9 saranno le gare in programma: è prevista la prova promozionale dei G0 e alcune categorie, vedi G3, G5 e G6, verranno sdoppiate a seguito dell’elevato numero dei partenti. Il tutto avrà come denominatore comune un circuito di mille metri, pianeggiante, ma con ripetuti cambi di passo, ricavato dai dirigenti del team reverese alle porte del paese. Per i colori mantovani a puntare al successo saranno gli atleti del Ciclo Club 77, del Tatobike, del Mincio Chiese e della società organizzatrice della competizione. (b)